Un nouveau point de collecte de don du sang éphémère s'installe à Westfield La Part-Dieu ce vendredi, proposant 200 créneaux.

Le centre commercial Westfield La Part-Dieu accueillera une collecte de don du sang ce vendredi 22 mars. Un espace don sera installé pour la journée en partenariat avec l'Etablissement français du sang (EFS). Près de 200 créneaux sont ainsi proposés aux visiteurs.

10 000 dons nécessaires chaque jour

Le point de collecte sera installé au niveau 2 du centre commercial, entre Primark et Actueyes, et ouvert de 9 à 14 heures puis de 15 h 30 à 19 h 30. Par ailleurs, il est nécessaire de prendre rendez-vous sur le site du don du sang avant de s'y rendre. Ce mardi matin, 162 créneaux étaient toujours disponibles.

Pour rappel, Lyon possède également deux maisons du don. La première se situe à Confluence et la seconde, ouverte en janvier, est à proximité du centre commercial de la Part Dieu. Il est possible d'y faire des dons de sang ou de plasma en semaine et le samedi. L'EFS a besoin de 10 000 dons du sang par jour pour maintenir ses stocks à flot. Un chiffre rarement atteint, ce qui met régulièrement l'établissement en difficulté. C'est pourquoi des campagnes sont régulièrement lancées pour sensibiliser la population et convaincre de nouveaux donneurs.

