Depuis le mois de décembre, les HCL ont déployé deux cellules d’urgence parcours personnes âgées à Lyon. Objectif : une meilleure prise en charge des personnes de plus de 75 ans.

La CUPPA (Cellule d’urgence parcours personnes âgées), inaugurée il y a trois ans aux urgences de Lyon Sud, a été étendue à deux autres établissements de santé lyonnais au cours de ces 3 derniers mois. Après le déploiement de la cellule dans les hôpitaux Edouard Herriot et Croix-Rousse, accueillant désormais des personnes âgées de plus de 75 ans, les HCL annoncent que "la collaboration avec l’équipe des urgences ayant été préparée en amont, elle fonctionne parfaitement. Nous sommes tous satisfaits de cette nouvelle façon de travailler collectivement. L’équipe des urgences reste responsable du patient et de sa sortie, mais nous apportons une expertise gériatrique appréciée : appeler les familles, les infirmières de ville, échanger sur les besoins spécifiques du patient avec son médecin traitant, récupérer des ordonnances, etc. Cela complète la prise en charge et facilite un potentiel retour à domicile dans d’excellentes conditions".

À noter que ce dispositif a été mis en place pour parer l'augmentation prochaine de la part de la population âgée de plus de 80 ans. Celle-ci s’apprête à "doubler d'ici 2030, sur l’aire urbaine lyonnaise, représentant une hausse attendue de plus de 100 000 personnes". Par ailleurs, une permanence a été instaurée, de 8 à 19 heures, du lundi au vendredi, avec deux infirmières qualifiées et un médecin-gériatre à mi-temps pour chaque CUPPA.