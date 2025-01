Lyon : un professeur de maths écope de prison pour des vols à l'étalage

Un homme a été condamné à un an de prison pour des vols à l'étalage à Lyon.

Un professeur de mathématiques algérien titulaire d'un visa étudiant a été condamné à un an de prison par le tribunal correctionnel de Lyon pour une série de vols à l'étalage commis au centre commercial de La Part-Dieu rapporte Le Progrès.

Arrivé en France il y a plus de dix ans, l'homme a obtenu son master de mathématiques et un titre de séjour, mais a finalement été visé par une obligation de quitter le territoire français (OQTF) en 2021.

Depuis, il enchaîne les petits boulots, donne quelques cours de maths et se met à voler dans des commerces. Il devra effectuer six mois de prison en semi-liberté et six mois assortis d'un sursis probatoire de deux ans.