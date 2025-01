Une résidence pour personnes âgées de Villeurbanne propose des séances d'activités physiques autour de la pratique du rugby.

La ligue de rugby à XVIII d'Auvergne-Rhône-Alpes dispose d'un programme d'activités physiques, "Silver XIII", dédié à la pratique du ballon ovale adaptés aux seniors de plus de 60 ans, qui sera notamment proposé à la résidence Marx-Dormoy de Villeurbanne. Ce programme sera mis en place sous la forme d'un cycle de dix séances tous les mercredis de 10 à 11 heures du 15 janvier au 16 avril 2025.

L'objectif est de travailler sur l'autonomie et la prévention des chutes pour les personnes âgées, grâce à des exercices de coordination, d'équilibre, de renforcement musculaire, etc. Les activités seront encadrées par des professionnels diplômés. Tous les habitants de Villeurbanne de plus de 60 ans souhaitant tester l'activité peuvent participer à une séance découverte gratuite, mercredi 15 janvier, toujours de 10 à 11 heures.

Tarif des 10 séances : 40 euros.

Lire aussi : Lyon : la carte senior désormais accessible dès 60 ans