Lyon : un policier renversé par un conducteur entre la vie et la mort

Dans la nuit de vendredi à samedi, un policier a été renversé en opération par le conducteur d’un fourgon route de Genas, à Bron. Il est entre la vie et la mort.

Mise à jour à 11h30 : le policier est décédé

Lors d’une opération dans la banlieue lyonnaise, à Bron, un policier de 45 ans aurait été grièvement blessé cette nuit, un peu avant 2h00 du matin. Selon l'AFP c’est en tentant d’intercepter le conducteur d’un fourgon que le fonctionnaire de la Sûreté départementale aurait été percuté. Le conducteur du fourgon lui aurait foncé dessus avant de prendre la fuite.

Lors d'une allocution en ouverture de la "conférence citoyenne" Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a déclaré, "Alors qu’il tentait d’appréhender un véhicule suspect dans le cadre d’une enquête pour vol de fret et vols à main armée, un policier a été volontairement percuté par le conducteur. Il est actuellement entre la vie et la mort, et son état hélas, ne nous laisse que peu d’espoir".