Deux policiers en intervention ont été blessés par un individu violent à la bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon hier soir.

Mohamed Chili, adjoint au maire de Lyon à la sécurité a annoncé ce jeudi matin sur son compte X (ex-Twitter) que deux policiers municipaux avaient été blessés hier soir alors qu’ils tentaient de maîtriser un "individu violent" à la bibliothèque de la Part-Dieu (3e arr.). D'après nos confrères d'Actu Lyon, l'individu semait le trouble et aurait causé plusieurs dégradations avant l'arrivée des forces de l'ordre. Une fois sur place, l'homme aurait proféré plusieurs insultes à l'encontre des policiers avant de leur porter plusieurs coups.

Transportés à l'hôpital, les policiers ont reçu deux et trois jours d'ITT avant de pouvoir sortir plus tard dans la soirée. Ils ont tous les deux déposés plainte. Toujours dans son tweet, l’adjoint au maire leur apporte "un soutien total" et leur souhaite "un rétablissement rapide", mais exige également "des sanctions exemplaires."