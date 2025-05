Un jeune homme a été passé à tabac sur les quais de Saône, à Lyon, très tôt dans la matinée du samedi 17 mai.

Un groupe de trois individus a agressé un jeune homme de 24 ans, samedi 17 mai au petit matin, dans le centre-ville de Lyon, d'après une information d'actuLyon. Les faits se sont déroulés dans le 2e arrondissement, sur le quai Saint-Antoine, peu après 6 heures du matin.

Des coups de poing et de pied ont été donnés au jeune individu, légèrement blessé et transporté à l'hôpital pour être soigné. Après cette agression, les forces de l'ordre ont interpellés, vers 6h50, trois suspects âgés de 18, 20 et 21 ans.

Placés en garde à vue puis entendus, ils ont été présentés au parquet de Lyon lundi 19 mai en vue d'une comparution immédiate.

