À Lyon 1er, un nouvel espace d'accueil reçoit, deux fois par mois, les personnes travaillant dans le secteur culturel, victimes ou témoins de violences sexistes et sexuelles.

Aucun secteur n'échappe aux violences sexistes et sexuelles. Dans le domaine des arts et de la culture, les témoignages affluent. Pour accompagner au mieux les personnes témoins ou victimes de violences sexistes et sexuelles, un nouveau lieu d'écoute a ouvert avant l'été, rue Major Martin (Lyon 1er), rapporte Le Petit Bulletin Lyon.

Deux fois par mois, sur rendez-vous

Deux fois par mois - chaque premier mardi et chaque troisième jeudi - cet espace propose une permanence d'écoute, sur rendez-vous. Géré par le projet Allié·es, ramification de l'association HF+ qui œuvre pour l'égalité des genres dans les arts en Auvergne-Rhône-Alpes, le lieu est ouvert à tous les profils : personnes salariées, indépendantes, étudiantes, représentantes du personnel, syndicalistes, élues, etc. Selon la nature des témoignages, les personnes sont orientées vers une prise en charge adaptée, pouvant relever du domaine juridique, psychologique ou associatif.

Treize bénévoles formées

Le projet est né avec le financement du Centre national de la musique (CNM) et de la Ville de Lyon. Une équipe de treize écoutantes bénévoles, formées durant six jours, assure la permanence. Marie-Emmanuelle, coordinatrice du projet Allié·es, indique que ces bénévoles doivent aussi être issues du secteur culturel. "On a des risques psychosociaux tellement précis, que si on ne le vit pas, on ne peut pas comprendre", expose-t-elle au Petit Bulletin Lyon.

En France, un seul autre établissement de ce type existe, à Toulouse.