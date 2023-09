À Lyon, un magistrat jugé lundi pour violences conjugales

À Lyon, un vice-procureur anciennement basé à Nîmes sera jugé lundi au tribunal correctionnel. Il comparaîtra pour violences conjugales.

Patrick Bottero, 42 ans, est accusé d’humiliations, de violences verbales et physiques. Les faits dateraient de 2019 et lui sont reprochés par son ex-compagne, rencontrée durant son stage au parquet de Nîmes, où il officie à l'époque en tant que vice-procureur. La victime présumée évoque des coups et des insultes, selon nos confrères de Lyon Mag.

Le prévenu aurait reconnu en partie les faits auprès des enquêteurs, selon Tribune de Lyon. Il dément, en revanche, le fait d'avoir giflé la jeune femme. Autour du prévenu, les témoignages divergent, selon l'hebdomadaire lyonnais. Les collègues dépeignent un "homme investi dans ses fonctions", ses anciennes relations amoureuses "un homme attentionné". Son ex-épouse, en revanche, reconnaît un tempérament colérique, tandis que la plaignante dénonce un homme auteur de violences physiques et verbales.

Cinq autres plaintes classées sans suite

En avril 2021, un article du Canard Enchaîné, titré Balance ton proc!, indiquait qu'il était mis en examen pour des faits de violence ayant entraîné "une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours". Le journal satirique précisait par ailleurs qu'une précédente conjointe avait déposé cinq plaintes pour violences, toutes classées sans suite par le parquet de Nîmes.

L'affaire en cours a été dépaysée pour être traitée par la juridiction de Lyon. Lundi, le magistrat devra donc cette fois-ci répondre de ces nouvelles accusations devant les juges.