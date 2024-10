Pour la journée mondiale du refus de la misère, jeudi 17 octobre, l'association Jamais sans toit appelle à un rassemblement devant la Préfecture du Rhône, à Lyon.

Actuellement, l'association "Jamais sans toit" recense 238 enfants sans abri dans la Métropole, dont 135 dans la Ville de Lyon. Une augmentation, selon elle, de 25 % en un an. Ce constat est tiré dans un communiqué diffusé ce jeudi 10 octobre, journée internationale de lutte contre le sans-abrisme.

Le collectif rappelle que près d'une centaine de personnes est menacée d'expulsion au quai Arloing, par le propriétaire de l'immeuble désaffecté. Aussi, depuis le début d'année, "Jamais sans toit" a de plus en plus recourt aux écoles comme abri de nuit pour certaines familles à la rue : 14 écoles sont pour l'heure occupées afin de loger 58 enfants et leurs familles.

Un rassemblement à Lyon le 17 octobre

En cette journée internationale, l'association appelle donc à un rassemblement devant la Préfecture, jeudi 17 octobre à 17 h 30, aux côtés du collectif "Soutiens migrants-Croix Rousse", à l'occasion d'une autre journée mondiale : celle contre le refus de la misère. Cette mobilisation se déroulera au quai Augagneur, au niveau du square Délestraint, dans le 3e arrondissement lyonnais. Une audience a également été sollicitée auprès de la Préfète du Rhône, Fabienne Buccio.

Comme plusieurs associations, "Jamais sans toit" réclame la création d'une loi pluriannuelle en faveur de cette lutte. Une recommandation d'ailleurs formulée par la Cour des comptes dans un rapport publié le 1er octobre. Le collectif dénonce aussi : "Les centaines de nuits passées aux côtés des familles dans les établissements scolaires, les dizaines de milliers d’euros dépensés en nuitées d’hôtel par les citoyens et l’énergie déployée par notre collectif depuis dix ans pour remettre sur la place publique le scandale des enfants sans toit, tout cela ne saurait remplacer une politique publique".

