L'école Paul Bert, dans le 3e arrondissement de Lyon, accueille une famille avec trois enfants, dont un bébé, depuis lundi 30 septembre.

Le collectif Jamais sans toit informe dans un communiqué, ce lundi 30 septembre, qu'une dixième école de la Métropole de Lyon est occupée pour héberger une famille en difficulté. Il s'agit de l'établissement Paul Bert, dans le 3e arrondissement, après les écoles maternelle et élémentaire Audrey Hepburn. Deux parents et leurs trois enfants, un bébé de 2 mois et de jeunes enfants de 9 et 10 ans, y sont logés dans les locaux scolaires. Une initiative du collectif Jamais sans toit et des enseignants.

"Depuis plusieurs mois cette famille effectue toutes les démarches pour accéder à un logement ou à un hébergement, en vain. Ressortissants de l'espace Schengen, ils ont pourtant le courrier leur annonçant leurs droits à un hébergement d'urgence", précise le collectif .

98 mères isolées en juillet dernier

Début juillet, Jamais sans toit recensait 175 familles sans abris à l'échelle de la Métropole de Lyon. Ce qui représentait 347 enfants, dont 19 de moins de 3 ans. Mais aussi 98 mères isolées. Un bilan alarmant, alors que la Métropole de Lyon a annoncé, la semaine dernière, durcir ses critères de prises en charge pour les nouvelles personnes susceptibles d'intégrer ses dispositifs d'accueils.

Un sujet abordé, ce lundi, en conseil métropolitain. Et sur lequel le président de la Métropole, Bruno Bernard, a été ciblé par les oppositions. "Nous allons continuer à prendre notre part mais aussi de façon un peu moins ample. Nous allons arrêter de prendre pour les départements voisins et pour les publics qui ne dépendent pas de nous. En somme, nous allons respecter nos compétences", s'est-il défendu.

