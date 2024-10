Le château d'Aine, en Saône-et-Loire, accueillera un dîner d'exception samedi 19 octobre.

Le "Fascinant banquet des chefs", un dîner réunissant l'élite gastronomique de Bourgogne du Sud, se déroule au château d'Aine à Azé (Saône-et-Loire), samedi 19 octobre. L'objectif de ce rendez-vous, unir une dizaine de chefs renommés, dont trois étoilés, pour confectionner un menu. Le tout avec une sélection de neufs vins de Saône-et-Loire, choisis par Fabrice Sommier, le meilleur ouvrier de France en sommellerie. En cuisine, seront notamment présents Sébastien Chambru (L’Ô des Vignes) ou encore Aymeric Buiron (Cassis).

L'événement se déroule dans le cadre du week-end "Vignobles et découvertes". Deux séjours avec nuitée sont également proposés par l'Office de tourisme de Mâcon Sud Bourgogne. Ils comprennent notamment un atelier art et vins ou encore une visite guidée du patrimoine mâconnais.

Cette expérience gastronomique, autour des terroirs et savoir-faire de la région, est ouverte au public, sous réservation. La jauge est limitée à 200 personnes. Le banquet sera composé de quatre amuse-bouches, une entrée, du poisson, un trou bourguignon, de viande et fromage, de deux desserts et d'un café.

Les réservations sont possibles sur le site de l'Office de tourisme.

