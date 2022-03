Sur les coups de 8h20 ce vendredi matin, une collision survenue entre une cycliste et le conducteur d’un scooter s’est terminée de manière tragique. Le conducteur du deux roues a perdu la vie dans le choc.

Alors qu’ils circulaient sur le quai Maréchal Joffre, dans le 2e arrondissement de Lyon, peu avant le pont Kitchener-Marchand, le conducteur d’un scooter et une cycliste sont entrés en collision dans des circonstances qui restent à éclaircir. Le choc qui est intervenu aux environs de 8h20 a coûté la vie au pilote du deux roues, un homme d’une soixantaine d’années.

Blessée, la cycliste, âgée d’une quarantaine d’années, a été prise en charge par les secouristes et transportée à l’hôpital Lyon-Sud. Selon les pompiers du Rhône, elle souffrait notamment de lésions aux poignets et était désorientée. Une enquête a été ouverte par la Brigade des accidents et délits routiers pour éclaircir cet accident mortel.