Si la vague épidémique semble être passée dans les établissements scolaires de l’académie de Lyon, alors qu’il n’y a plus que 9 classes de fermées, contre 1472 fin janvier au plus fort de la crise, tous les risques ne sont pas encore écartés.

Avec seulement 9 classes fermées dans les écoles et 980 enfants testés positifs au Covid-19 au cours des sept derniers jours, élèves, professeurs et parents connaissent un certain répit dans l’académie de Lyon depuis le retour des vacances. L’académie qui regroupe les établissements de la Loire, du Rhône et de l’Ain est actuellement celle qui compte le moins de classes fermées en France, derrière celle de Dijon où seulement 2 classes sont fermées ce vendredi 11 mars.

La 5e vague épidémique semble donc dans le rétroviseur des établissements, néanmoins quelques doutes resurgissent depuis cette semaine alors que les contaminations repartent à la hausse dans certains départements français. Dans le Rhône, le nombre de cas positifs n’augmente pas encore, mais il ne baisse plus non plus, il est désormais stabilisé selon les derniers chiffres communiqués par Santé publique France.

Lire aussi : Covid-19 : le nombre de nouveaux cas ne baisse plus à Lyon, le point ce vendredi (graphique)

Le nombre d'enfants contaminés triple en 7 jours

L’évolution de la situation sera donc scrutée avec attention dans les prochains jours, alors qu’un certain nombre de mesures sanitaires doivent être levées lundi 14 mars. D'autant que dans les écoles de l’académie on observe notamment que le nombre de classes fermées est passé de 3 à 9 en une semaine, sur 21 530, ce qui reste minime, mais qu'en revanche le nombre d’enfants testés positifs lui a triplé en une semaine, passant de 272 à 980.

Il y a un mois, le 4 février, 19 012 enfants étaient testés positifs au covid-19 et 703 enseignants. Ce qui avait entraîné la fermeture de 922 classes. Au plus fort de la 5e vague, le 28 janvier, 1472 classes étaient fermées.