Lyon : thème, programme et heure du feu d'artifice du 14 juillet

Quels seront le programme, le thème et l'heure du grand feu d'artifice qui sera tiré à Lyon ce 14 juillet 2019 ?

Week-end de feux d'artifice dans l'agglomération de Lyon ces 13 et 14 juillet 2019. Pour Lyon même, le spectacle pyrotechnique aura lieu le 14 juillet et on en connait déjà le programme et le thème.

Ainsi, cette année, c'est un feu d'artifice "non musical", aux allures de "défilé de mode monumental" qui sera tiré par la la société Jacques Couturier Organisation. 21 minutes de spectacle sont ainsi prévues avec 1 ouverture tricolore, 10 séquences, un pré-bouquet final et deux bouquets finaux. Selon la ville : "Fresques tumultueuses, parade dorée, tableau verdoyant, éventails de comètes ou fresque géométrique se succéderont dans un jeu dynamique et surprenant avec pour décor la colline de Fourvière".

Le feu d'artifice commencera à partir de 22h30. Comme toujours, le meilleur endroit pour le découvrir sera les quais de Saône, côté Presqu’île. En cas de mauvais temps, il sera reporté au lendemain ou à une date ultérieure (pour l'instant, la météo s'annonce radieuse).

Par ailleurs, toujours sur les quais de Saône, côté Presqu'île, de 21 heures à minuit, plusieurs scènes seront installées entre les ponts Maréchal Juin et Bonaparte pour les traditionnels bals du 14 juillet.

Sécurité renforcée et accès fermés

La sécurité sera également renforcée ce soir-là dans les quartiers Saint-Just, Saint-Georges, Saint-Jean, Saint-Paul et les quartiers aux abords des quais Tilsitt, des Célestins et Saint-Antoine. Ces secteurs seront également interdits à la circulation automobile et deux-roues motorisés de 19h à 1h du matin.

Par ailleurs, l’accès aux quais sera fermé au niveau de la place des Célestins, rues Charles Dullin et Port

du Temple. La passerelle du Palais de justice sera également fermée de 20h à 23h30, tout comme les accès aux bas ports de la Saône.

Le 14 juillet de 8h, au lundi 15 à 3h du matin, le stationnement sera interdit matin, rue d’Amboise, rue Charles Dullin, rue de Savoie, rue du Port du Temple, place Adolphe Max rue du Plat (entre la rue Lintier

et la rue du colonel Chambonnet) et sur la chaussée ouest de la place Bellecour, ainsi que, de 13h et 3h du matin, place Antonin Gourju, quais des Célestins et Saint-Antoine, et de part et d’autre des voies de circulation allant du pont Maréchal Juin au pont Bonaparte. Aucune sortie et entrée ne sera possible pour les parkings privés et parkings Saint-Georges, Célestins et Saint-Antoine de 19h à 1h du matin.

Enfin, les bus seront détournés sur les zones fermées à la circulation dès dimanche 14 heures.