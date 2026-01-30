Actualité
Lyon : suspectés de vouloir voler de l'or, deux hommes placés en garde à vue

  • par Loane Carpano

    • Deux hommes suspectés de vouloir voler l'or d'une bijouterie du 2e arrondissement, ont été interpellés et placés en garde à vue mercredi 28 janvier à Lyon.

    Depuis plusieurs jours, deux hommes vêtus de noir, d'une capuche et d'un cache-cou, effectuaient des allers-retours suspects devant une bijouterie de la rue Thomassin (2e) à Lyon. Alors que l'enseigne attendait une livraison d'or, un groupe d'appui judiciaire (GAJ) a décidé d'intervenir mercredi 28 janvier.

    Selon le Progrès, les deux individus auraient directement pris la fuite en trottinette à la vue des forces de l'ordre. Manque de chance, quelques mètres plus tard, la trottinette heurte le véhicule d'un policier à l'angle du quai Gailleton et de la rue Charles-Bienner. Le conducteur est directement interpellé, tandis que le second individu poursuit la course à pied, avant d'être interpellé rue Sala.

    Deux gazeuses sont retrouvées sur les individus. Agés d'une vingtaine d'années, les deux hommes ont été placés en garde à vue pour "association de malfaiteurs" et "port d'armes de catégorie D".

    Lire aussi : Lyon : ils font la promotion de leur point de deal sur Tiktok et finissent derrière les barreaux

