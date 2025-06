Métropole de Lyon : une nouvelle passerelle pour la Ruette Mulet à Francheville 

Une nouvelle passerelle de 28 mètres a été inaugurée entre Francheville le haut (Chater) et Francheville le bas (Bourg), au niveau de la Ruette Mulet.

Financée à hauteur de 1,6 million d’euros par la Métropole de Lyon, une nouvelle passerelle a été inaugurée à Francheville. Située sur un passage historique, cette dernière relie désormais Francheville le haut (Chater) et Francheville le bas (Bourg), au niveau de la Ruette Mulet, sur 28 mètres de long et 2,5 mètres de large. L’accès aux cyclistes et personnes à mobilité réduite a été facilité, notamment grâce à une rampe d’accès à 4 % de pente.

Située proche d’un sentier de randonnée (Balmes, Lônes et Coteaux), la passerelle de la Ruette Mulet est un maillon essentiel pour la traversée de l’Yzeron dans cette zone pour les modes actifs qui représentent 35 % des déplacements du secteur.

Enjeux de biodiversité

Le projet s’inscrit dans un contexte plus global d’enjeux hydrauliques présents sur cette zone. Le SAGYRC (Syndicat d’aménagement et de gestion de l’Yzeron) a en effet engagé une première phase d’aménagement du cours d’eau sur le bassin versant afin d’élargir le cours de la rivière et de créer des "zones de compensation hydraulique (rétention des crues) pour prévenir les inondations" mais également "d’améliorer la résilience et les qualités écologiques du cours d’eau et de ses berges", indique la Métropole de Lyon dans un communiqué ce mardi. La passerelle a quant à elle été pensée avec de zones de passage pour la faune, trois hibernaculums (refuges permettant l’hibernation des petits mammifères) et deux chiroptères (chauves-souris). Les murs maçonnés ont aussi été réparés en conservant les trous propices à la nidification des animaux.

"Ces choix de conception s’inscrivent dans une qualité architecturale d’ensemble, qui répond aux exigences de l’architecte des Bâtiments de France pour cohabiter harmonieusement avec les ruines voisines du Château de Francheville", conclut la Métropole de Lyon.

Lire aussi : Vénissieux : le parc Ana Maria Primavesi, futur trait d’union entre le centre-ville et les Minguettes