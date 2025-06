Lyon : les chauffeurs VTC mobilisés ce mardi 

Des chauffeurs VTC manifestent ce mardi à Lyon. (Photo by Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Les chauffeurs VTC manifesteront ce mardi 10 à Lyon et partout en France pour dénoncer leurs conditions de travail.

Plusieurs rassemblements sont prévus ce mardi 10 juin partout en France et à Lyon. Les chauffeurs VTC (voitures de transport avec chauffeur) appellent en effet à la mobilisation afin de demander un moratoire sur le nombre de conducteurs. Selon plusieurs syndicats, le nombre de chauffeurs serait trop important et ne permettrait pas aux conducteurs de dégager un salaire suffisant.

"Les plateformes disposent déjà d’un nombre largement suffisant de chauffeurs : titulaires de carte inactifs, taxis intégrés aux applications. Cette dérégulation, financée par Uber et Bolt via des formations à 20 euros, alimente la précarité et tire tous les revenus vers le bas", écrivent ainsi les syndicats.

À Lyon, une action est prévue à 9 heures devant la Chambre des métiers (CMA), dans le 2e arrondissement de Lyon. Les chauffeurs remonteront ensuite le cours Charlemagne, puis le quai du Dr Gailleton et enfin la rue Grenette aux alentours de 11 heures. Ils n’excluent d’ailleurs pas une mobilisation de plusieurs jours.