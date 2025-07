Lyon : près de quarante paquets de cigarettes contrefaits saisis après un contrôle à La Guillotière 

Jeudi 24 juillet, la police et la douane ont mené une opération de contrôle dans le quartier de La Guillotière (7e arr.) menant au contrôle de six personnes. Des paquets de cigarettes et des cachets ont été découverts.

Des policiers de la brigade spécialisée de terrain et la douane ont mené une opération jeudi 24 juillet dans le quartier de La Guillotière près de la place Gabriel Péri, dans le 7e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, six individus ont été contrôlés avec 31 paquets de cigarettes contrefaites ainsi que des paquets de tabac à chiquer. Ils ont chacun écopé d’une transaction douanière de 1 010 euros. Une amende forfaitaire délictuelle a été dressée contre l’un des mis en cause pour usage de cannabis.

Sur place, les forces de l’ordre ont également découvert huit paquets de cigarettes et six comprimés de médicaments psychotropes, probablement destinés à la vente à la sauvette. Ces découvertes n’étaient pas reliées aux six individus.