Métropole de Lyon : les travaux et perturbations à prévoir sur les routes dès demain

Plusieurs travaux vont perturber les routes de la métropole lyonnaise dès demain, lundi 28 juillet. On fait le point.

Perturbations des tramways T1 et T4

En raison de travaux d’entretien des arbres, les lignes de tramways T1 et T4 seront perturbées dès 21h30. La ligne T1 circulera uniquement entre Debourg et Part-Dieu Vivier Merle dans les deux sens. Des bus relais circulent de Charpennes - Charles Hernu à INSA - Einstein.

Quant à la ligne T4, elle circulera uniquement entre les stations Part-Dieu Villette et Hôpital Feyzin Vénissieux dans les deux sens. Des bus relais circulent de Charpennes - Charles Hernu à INSA - Einstein.

Sur les routes

Dès demain et jusqu’au 31 juillet inclus, de 21 heures à 6 heures le lendemain, la circulation sera interdite en direction de Grenoble, entre le nœud de Manissieux et l'échangeur A43/A432, sur la bretelle de la rocade Est vers l'A43, en direction de Chambéry et sur la bretelle de l'A46 Sud vers l'A43, en direction de Chambéry, pour des travaux d'entretien.

Également sur l’A47 du 28 au 31 juillet inclus, de 21 heures à 6 heures le lendemain, la circulation est réduite, en direction de Lyon, entre Givors Ouest (diffuseur n°10) et Givors Centre (diffuseur n°9.2), pour des travaux d'entretien.

Plus d’informations sur le site de la Métropole de Lyon.