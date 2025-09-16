Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un mardi ensoleillé et plutôt frais à Lyon, seulement 22 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée lumineuse, où le soleil alternera avec les quelques nuages, qui attend l'agglomération lyonnaise ce mardi 16 septembre 2025.

    Pour ce deuxième jour de la semaine, l'agglomération lyonnaise aura le droit à une belle journée. Le soleil sera présent tout au long de la journée malgré quelques cumulus résiduels qui devraient s'accompagner d'un voile s'épaississant d'ici le soir.

    Côté températures il fait 16 degrés ce mardi matin et le mercure atteindra les 22 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement fraiche pour la saison.

