Lyon - Rhône : quel taux de grève dans l'Éducation nationale ?

On compte plus de grévistes dans le Rhône que dans l'Académie de Lyon ce mardi.

Le rectorat de Lyon a communiqué le pourcentage de grévistes de mardi dans l'Éducation nationale. Dans l'académie 9,14 % des enseignants du 1er degré sont en grève et 21,2 % dans le second degré. Dans le Rhône, on compte ce mardi 11,8 % de grévistes dans le 1er degré et 21,2 % dans second. Pour le moment, on ne connaît pas les chiffres de la mobilisation générale à Lyon contre la réforme des retraites.

Les chiffres dans l’Ain

Enseignants du 1 er degré : 7.30 %

Enseignants du 2 nd degré : 19 %

Les chiffres dans la Loire