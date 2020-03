Lyon : retours de vacances, bouchons, prudence sur les routes de la région

Beaucoup de monde est attendu sur les routes de la région pour le dernier week-end de vacances des écoliers lyonnais notamment. La journée de samedi est classée orange dans le sens des départs comme des retours.

La journée du samedi 7 mars 2020 est classée orange dans le sens des départs comme des retours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le dernier week-end des vacances pour nombre d'écoliers de la région, notamment ceux qui dépendent de l'académie de Lyon.

Du monde est attendu sur les routes, notamment sur la toujours très empruntée pendant cette période de l'année autoroute A43 entre Lyon et Chambéry.

Le secteur entre Lyon et Chambéry encore encombré ?

Bison Futé recommande d'éviter, dans le sens des départs, l’autoroute A43 entre Lyon et Albertville de 10h à 17h et l’accès en Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) qui sera dense entre 18h et 22h (attente supérieur à 30 min).

Dans le sens des retours, il est conseillé d'éviter l’autoroute A6 entre Beaune et Auxerre de 14h à 17h, l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon de 9h à 17h et l’accès en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) qui sera dense entre 8h et 13h (attente supérieur à 30 min).