Lyon : rassemblement non déclaré des Identitaires pour le 8 décembre

Comme chaque année à Lyon, l'extrême-droite organise sa propre célébration du 8 décembre. Un rassemblement non déclaré est annoncé ce mardi à 21h sur le parvis de la basilique de Fourvière.

Depuis 2008, les militants d'extrême-droite se retrouvent chaque 8 décembre derrière la bannière "Lugdunum Suum" ("Nous sommes Lyon") pour une procession dans le Vieux Lyon. Ces manifestations sont fréquemment interdites, ce qui n'empêche pas l'extrême-droite de défiler malgré tout. Cette année, à défaut de marche, "La Traboule", le local de Génération identitaire rouvert récemment, relaie sur les réseaux sociaux un appel à se rassembler en l'honneur de la Sainte Vierge ce mardi 8 décembre en début de soirée, que l'on soit croyant ou non.

Les Identitaires souhaitent dénoncer "la perversion des animations commerciales et dénaturées" organisées habituellement pour le 8 décembre, et lui redonner "son caractère centenaire et historique". Les militants d'extrême-droite veulent "un 8 décembre lyonnais et enraciné". En clair, il s'agit de remercier Marie, certes, mais pas que. Sur le visuel relayé sur les réseaux sociaux, la Sainte Vierge est encadrée par les thèmes chers à l'extrême-droite, en vrac : "l'islamisme, le séparatisme, le terrorisme, la mondialisation, l'ensauvagement, l'immigration, la violence, la pandémie".

Les militants d'extrême-droite doivent donc se retrouver ce soir à partir de 21h sur le parvis de la basilique de Fourvière. Ce rassemblement n'a pas été déclaré en préfecture, mais est interdit par défaut en raison de la crise sanitaire.