Pour la 4e année consécutive le festival Région des Lumières posera ses valises à la basilique Notre-Dame de Fourvière. Le spectacle sons et lumières sera visible du 5 au 7 décembre puis du 26 au 31 décembre.

La basilique de Fourvière sera bien illuminé durant la Fête des Lumières à Lyon. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé que l'édifice religieux sera illuminé dans le cadre du festival Région des Lumières et intégré à la Fête des Lumières 2024. Ainsi, du 5 au 7 décembre, les Lyonnaises et Lyonnais pourront profiter d'un spectacle de 10 minutes "adapté à la scénographie de l'évènement", de 19h à 23h.

L'année dernière, la basilique avait été privée d'illumination durant la Fête des Lumières, Région et Ville de Lyon évoquant des raisons sécuritaires et financières. Cette année, le monument emblématique prendra bien part à la fête.

Une projection pour les fêtes de fin d'année

Après une pause de plusieurs jours, la projection sur la façade de la basilique reprendra pour les fêtes de fin d'année, du 26 au 31 décembre, de 18h30 à 21h30. Un spectacle plus complet, d'une durée de 18 minutes et proposé gratuitement "grâce à l'appui de la Fondation Fourvière". "Ce spectacle intergénérationnel permettra aux habitants de la région de se rassembler pour un moment d’émerveillement pendant la période des fêtes de fin d’année" explique la Région dans un communiqué de presse.

"Cette année encore, les Allumeurs de Rêves ont réalisé un travail magnifique avec la mise en lumière et en musique de la Basilique Notre-Dame de Fourvière dans une ode au féminin. Un monumental tissage en fils de soie et des animations 3D sur les façades de la basilique et de la chapelle honorent aussi les soyeux ; les canuts et tous les Lyonnais qui ont permis de financer la construction de la basilique, en 1872" révèle Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Neuf tableaux de quelques minutes chacun seront proposés au cours de la projection.

En dehors de la basilique Fourvière, le Festival Région des Lumières illumine depuis six ans des monuments de toute la Région. 51 spectacles dans 37 villes différentes ont ainsi été proposés partout en Auvergne-Rhône-Alpes.

Par ailleurs, la Région indique se mobiliser pour la Fête des Lumières à Lyon en proposant plus de 60 TER supplémentaires au départ de Lyon entre 22h et 0h30 et une offre tarifaire attractive avec une réduction de 50% sur tous les billets TER à l'origine et à destination de Lyon pendant toute la durée de l'évènement.