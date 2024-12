A trois jours du début de la Fête des Lumières 2024, la préfecture du Rhône et la Ville de Lyon ont présenté le dispositif de sécurité pour encadrer l'événement.

Cette année encore plus de deux millions de visiteurs sont attendus pendant quatre jours pour la 25ème édition de la Fête des Lumières. Un évènement festif durant lequel 31 œuvres seront proposées sur 27 sites à travers la ville de Lyon. Ce lundi 2 décembre, à trois jours du coup d'envoi des festivités, la préfecture du Rhône et la Ville de Lyon présentaient l'imposant dispositif de sécurité pour encadrer l'événement. Un dispositif "global, mobile et souple" débute Antoine Guérin, préfet délégué pour la défense et la sécurité.

Les militaires également mobilisés

"Nous faisons face cette année à un haut niveau de menace terroriste auquel s'ajouteront des mouvements sociaux qu'il va falloir gérer pour assurer la sécurité de l'événement" poursuit le préfet délégué, faisant référence au mouvement de grève des sapeurs pompiers qui ont prévu de manifester jeudi à Lyon, jour de l'ouverture de la Fête des Lumières 2024. 120 sapeurs pompiers dans 6 casernes déportées devraient d'ailleurs être mobilisés chaque jour.

A lire aussi : "On ne s'interdit rien" : comment les pompiers veulent se faire entendre lors de la Fête des Lumières à Lyon

Quotidiennement, 550 policiers nationaux et gendarmes, 220 policiers municipaux et 430 agents de sécurité privés seront mobilisés pour assurer la sécurité de tous. Si la police nationale s'occupera du périmètre de la presqu'île, les municipaux seront chargés d'encadrer les parcs Blandan et Tête d'or. Une équipe de démineurs ainsi qu'un groupe spécialisé contre les drones seront également mobilisés pendant les 4 jours de l'évènement. Une équipe spécialisée dans les risques nucléaire et biologique sera également prête à intervenir en cas de besoin.

Les militaires de l'opération sentinelle patrouilleront eux en périphérie du périmètre tandis que les équipes de la Croix Rouge occuperont 14 postes de secours jusqu'à dimanche à Lyon.

L'entrée du parc de la Tête d'Or évolue

Les trois périmètres établis (presqu'île avec les pentes de la croix Rousse, Blandan et Tête d'Or) seront fermés dès 18 h les 5, 6 et 7 décembre et à 17 h le 8 décembre. "En raison des restrictions de circulation aux véhicules, aux vélos et aux trottinettes, les autorités recommandent vivement de privilégier les transports en commun et la marche à pied" complète la préfecture. Les travaux actuellement en cours dans les différents périmètres seront neutralisés le temps de l'événement et le stationnement des voitures interdites une grande partie de la journée.

A lire aussi : Fête des Lumières à Lyon : comment en profiter en avant-première, sans la foule

A noter cette année que l'entrée du public pour admirer les œuvres présentées au sein du parc de la Tête d'Or ne se fera plus par la porte des enfants du Rhône mais par la porte Tête d'Or, située sur le boulevard des Belges. Un changement qui devrait permettre de mieux gérer le flux du public selon Mohamed Chihi, adjoint à la Ville de Lyon chargé de la sécurité.

Lire aussi :