Lyon : premier samedi de déconfinement, ce qui est ouvert à Lyon, ce qui reste fermé

La pression a considérablement baissé en réanimation dans la région depuis un peu plus d'un mois maintenant. Au plus fort de l'épidémie, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 783 personnes étaient en réanimation (le 6 avril). Contre 202 ce samedi matin. Mais la prudence reste de mise. Le début du déconfinement a commencé ce lundi et avec la période d'incubation, le nombre de patients hospitalisés pourrait de nouveau repartir à la hausse dans quelques jours...