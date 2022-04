L'Orangerie du parc de la Tête d'Or, à Lyon, accueille l'exposition "Terre buissonnière", créée par "Les Sansoucistes", un collectif d'artistes lyonnais.

Peintres, sculpteurs ou encore photographes, 23 artistes lyonnais ont participé à la création de l'exposition "Terre Buissionnière", qui se tient à l'Orangerie du parc de la Tête d'Or depuis le 20 avril et jusqu'au 5 mai. Tous membres du collectif "Les Sansoucistes", créé en 2009, ils sont principalement des 3ème et 8ème arrondissements de la ville.

Autour d'une thématique commune: la nature, ils ont créé des sculptures, des photographies ou encore des peintures. "Chaque artiste a travaillé personnellement pour traiter le sujet, ce sont 23 modes d'expression dans une même exposition", explique Cécile Carrier Garcia, présidente du collectif "Les Sansoucistes".

250 pièces exposées

Au total, environ 250 pièces sont actuellement exposées à l'Orangerie du parc de la Tête d'Or dans le cadre de "Terre buissonnière". On retrouve notamment le travail de Steeve Ekomie, un artiste photographe, spécialiste des clichés de paysages, de villes et d'architecture.

En parallèle de l'exposition, les artistes organisent ponctuellement des ateliers avec des personnes en insertion professionnelle. Dans un premier atelier, les artistes et les participants ont réalisé ensemble une œuvre collective. Le prochain atelier sera lui autour du théâtre et est prévu pour le 4 mai. Pour le grand public, l'exposition est ouverte gratuitement à tous en semaine, de 13h à 18h et le week-end de 11h à 18h.