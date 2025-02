Pour la 12e édition du salon du chocolat à Lyon, près de 17 000 personnes ont participé à l'événement, qui avait lieu du 14 au 16 février.

Le salon du chocolat à Lyon, qui était organisé pour la première fois à la Halle Tony Garnier, a rencontré un franc succès du 14 au 16 février derniers. Près de 17 000 visiteurs se sont rendus sur place, où 70 exposants (+20 %) et 35 experts et intervenants occupaient le salon.

"Nous sommes très heureux que les visiteurs et exposants aient répondu présents, toujours plus nombreux, pour célébrer ensemble le cacao, le chocolat et la pâtisserie", se réjouit Marianne Chandernagor, directrice des salons du chocolat de Paris et Lyon, à l'issue de cette 12e édition lyonnaise.

À noter que pour la première fois aussi, cet événement se déroulait en même temps et sur le même lieu que le salon du tourisme Mahana. En 2026, le salon du chocolat reviendra à Lyon du 6 au 8 mars.

