Trenitalia veut atteindre 9 allers-retours quotidien entre lyon et Paris d’ici fin 2024. (Photo Trenitialia)

La compagnie ferroviaire italienne, Trenitalia, va presque doubler son offre d'ici fin 2024

Concurrente de la SNCF sur la ligne de train à grande vitesse la plus fréquentée d'Europe, la compagnie ferroviaire Trenitalia veut encore améliorer son offre entre Lyon et Paris. D'abord, à destination des professionnels, qui représentent 45 % de sa clientèle, avec le lancement cette semaine de sa plateforme Trenitalia Pro qui propose des offres tarifaires adaptées et une gestion "fluidifiée" des voyages.

Neuf allers-retours quotidien d'ici fin 2024

La compagnie italienne ambitionne par ailleurs d'atteindre six trajets allers-retours quotidiens pour les Jeux Olympiques entre Lyon et Paris, du 15 juillet au 15 août, puis jusqu'à neuf allers-retours d'ici la fin de l'année 2024. Pour l'heure, Trenitalia propose cinq trajets quotidiens avec un taux de remplissage moyen de 65 %.

A noter que la compagnie ne peut toujours pas desservir Milan, dans l'attente de la remis en état des infrastructures ferroviaires dégradées par l'éboulement d'ampleur survenu en Savoie le 27 août dernier.