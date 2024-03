Michèle Picard, maire communiste de Vénissieux. (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

L’homme qui avait menacé Michèle Picard, maire de Vénissieux, a été condamné à six mois d’emprisonnement avec aménagement, un stage de citoyenneté et à verser 500 euros à l’édile pour préjudice moral.

Il avait notamment insulté la maire communiste de Vénissieux, Michèle Picard de "m*rde communiste" et menacer de la "démolir" lors de ses appels au 17. Selon une information du Progrès, l’homme a été condamné hier par le tribunal de Lyon à six mois d’emprisonnement avec aménagement, dès la prononciation de la peine, sans passer par un juge d’application des peines, 800 euros d’amende, l’obligation de participer à un stage de citoyenneté dans les six mois, à verser 500 euros à Michèle Picard au titre de préjudice moral, ainsi qu’une interdiction de détenir une arme pendant trois ans.

L’homme, absent lors de son procès, a également été jugé pour des faits d’outrage envers le procureur de la République. Pour rappel, il avait insulté et menacé à plusieurs reprises l’édile communiste en juin 2023, avant qu’il ne soit interpellé par les forces de l’ordre et placé sous contrôle judiciaire. Michèle Picard avait finalement porté plainte en octobre dernier.

Lire aussi :