La Marine Nationale organise vendredi 3 et samedi 4 décembre à Lyon des journées dédiées aux sous-marins et aux métiers des forces sous-marines.

Les vendredi 3 et samedi 4 décembre, les jeunes de la région auront l'opportunité de découvrir les métiers et les cursus proposés au sein de la formation de sous-mariniers. Annulé l'année dernière à cause de la crise sanitaire, le forum aura bien lieu cette année à l'Hôtel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une édition 2021 particulièrement axée sur le rayonnement des forces sous-marines auprès des jeunes.

Des journées dédiées aux sous-marins, loin des mers et des océans

Situé à l'Hôtel de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'organisation d'un forum sur les métiers des forces sous-marines aussi éloignée des mers et des océans, peut légitimement poser question. Dans un communiqué, le ministère des Armées rappelle que le territoire "possède de nombreux liens avec la Marine Nationale" car la région compte six villes "marraines" de sous-marins. En parallèle, Auvergne-Rhône-Alpes compte également plusieurs centres de préparation militaire Marine (PMM) et de nombreuses classes de défenses dans les collèges et lycées jumelées avec la Marine Nationale.