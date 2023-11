Lyon : menacée, la librairie Diogène soutenue par le syndicats des libraires

La librairie Diogène située dans le Vieux-Lyon est toujours menacée de disparition. Le syndicat des libraires lui a apporté son soutien.

Née il y a plus de 50 ans, la librairie Diogène située dans le Vieux-Lyon est menacée de disparition. En 2018, l'immeuble du 29, rue Saint-Jean, a été racheté par le groupe Maïa qui initié une procédure d'éviction afin de reprendre les locaux de la librairie pour y implanter ses propres activités.

"Nous sommes atterrés par cette situation"

Dans un communiqué diffusé en fin de semaine dernière, le Syndicat national de la librairie ancienne et moderne "exprime son soutien à la librairie Diogène et dit Non à la fermeture de cette institution lyonnaise". Jean-Marc Dechaud, président du syndicat explique être "atterrés par cette situation" et s'opposer "fermement" à la disparition de la librairie.

"Nous devons agir vite pour que décembre 2023 ce ne soit pas notre dernier Noël. Nous avons plus des clients fidèles mais aussi des touristes qui viennent ici pour s’inspirer de l’âme du lieu et trouver des pépites littéraires", appuie Gaynor Nicoud, l'une des associés de la librairie, qui expliquait il y a quelques mois à Lyon Capitale : "Se dire qu’un lieu comme le nôtre pourrait disparaître nous révolte."

Gaynor Nicoud, l'une des trois associés de la librairie Diogène.

Le Syndicat national de la librairie ancienne et moderne invite ainsi les pouvoirs publics à "faciliter une solution qui permettrait à la librairie de Diogène de continuer son activité". "La mairie d'arrondissement nous soutient mais n'a pas de grand pouvoir décisionnel", explique par ailleurs Gaynor Nicoud.

L'une des "plus importantes bouquineries de France"

Ce lieu de culture emblématique de la capitale des Gaules est l'une des plus anciennes librairies indépendantes de Lyon et l'une des "plus importantes bouquineries de France", expliquait à Lyon Capitale, Laurent Deboeuf, un de ses trois actionnaires.

Pour rappel, en janvier, une pétition en ligne a été lancée pour soutenir la librairie. Elle a rassemblé à ce jour un peu plus de 35 000 signatures. Engagée dans une bataille judiciaire, l'équipe pourrait être contrainte de fermer la porte si elle ne parvient pas à obtenir une indemnité avant la fin de la procédure d'évection, qui ne laisserait ensuite que trois mois pour quitter les lieux.

