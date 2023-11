Quatre restaurants du Rhône dans "La Liste" des meilleurs du monde 

Établi grâce à un algorithme, le classement de La Liste, a retenu quatre restaurant de l’agglomération lyonnaise parmi les meilleurs du monde en 2024.

Lancé en 2015 par l’ancienne ambassadeur français Philippe Faure, le classement de La Liste compile chaque année des écrits du monde entier, issus de la presse, de guides gastronomiques, de sites spécialisés et d’avis d’internautes (à hauteur de 10%) pour désigner les 1 000 meilleurs restaurant du monde. Cette année, quatre tables de l’agglomération lyonnaises ont vu leur nom inscrit au palmarès et se classent dans les 20 meilleures du monde selon ce classement.

La Mère Brazier, 1re table lyonnaise

En tête de gondole on retrouve l’une des tables les plus réputées de Lyon, La Mère Brazier. Avec un score de 97,5 sur 100, le restaurant aux deux étoiles du chef Mathieu Viannay, se classe 5e ex-aequo avec plusieurs autres tables françaises comme La Table d’Olivier Nasti - Le Chambard en Alsace, ou encore Lameloise en Bourgogne et Le 1947 - Cheval Blanc à Courchevel.

Suivent ensuite l'Auberge Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d’Or (deux étoiles au Michelin), en 19e position avec une note de 94,5, puis le restaurant gastronomique le Neuvième Art. Installée dans le 6e arrondissement de Lyon, la table aux deux étoiles du chef Christophe Roure se classe 18e avec un score de 91 points. Enfin, juste derrière, en 19e position, se trouve Takao Takano. La aussi situé dans le 6e, ce restaurant qui arbore deux étoiles au Michelin obtient la note de 90,5.

Cette année, deux restaurants français se distinguent et figurent sur la plus haute marchent du podium. Il s’agit des tables de Guy Savoy à Paris et La Vague d’Or - Le Cheval blanc à Saint-Tropez, qui obtiennent la plus haute note de 99,5. Ils partagent cette place avec cinq autres établissements.