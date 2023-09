Lyon-Marseille, Lyon-Paris... Ouigo met en vente 100 000 billets à 10 euros

Entre mercredi 6 et jeudi 7 septembre, Ouigo met en vente 100 000 billets à 10 euros.

Pour célébrer les 10 ans de Ouigo, la compagnie low-cost ferroviaire met en vente 100 000 billets à 10 euros, une offre à saisir entre mercredi 6 et jeudi 7 septembre. Les billets achetés permettront de voyager entre le 11 septembre et le 9 décembre 2023 à bord des TGV Ouigo ainsi que de leurs trains classiques. En plus des billets à 10 euros, la compagnie a également annoncé la mise en vente de milliers de billets à 16 et 19€.

Le meilleur carton d'invitation de l'année. 🥳 — OUIGO (@OUIGO) September 1, 2023

Plus de 50 destinations françaises desservies

Tous les trajets Ouigo sont concernés par cette offre, à savoir près de 50 destinations françaises. Les trajets Lyon-Lille, Lyon-Paris ou encore Lyon-Marseille coûteront 10 euros selon la règle du "premier arrivé, premier servi", jusqu’à l’épuisement des stocks, annonçait la SNCF. Les nouvelles destinations ouvertes en 2023 comme Brest, Agde, ou Narbonne sont également comptées dans l'offre promotionnelle.

