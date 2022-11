Lyon : manifestation contre la hausse des prix du logement à la Guillotière

L'association "la Guill' n'est pas à vendre" manifeste samedi 3 décembre contre la hausse des prix du logement dans le quartier de la Guillotière à Lyon.

Dans la Métropole de Lyon, 3 000 personnes sont déclarées sans abris. Un chiffre qui alerte les associations, dont "la Guill' n'est pas à vendre", qui défend le droit au logement. Face à la hausse des prix sur l'électricité et à l'inflation, le collectif organise une manifestation le samedi 3 décembre, à partir de 14 h, au départ de la place Gabriel Péri, à Guillotière.

Les pouvoirs publics dénoncés

Le collectif dénonce notamment la mauvaise gestion des pouvoirs publics sur l'encadrement des loyers : "le dispositif de gel des loyers reste largement insuffisant concernant la gestion des passoires thermiques, les services administratifs restent dans une grande inertie et au lieu de créer des places d'hébergements temporaires, le gouvernement se pose la question de leur suppression", appuie le collectif.

A titre d'exemple, le quartier populaire de la Guillotière, situé dans les 3e et 7e arrondissements de Lyon est victime de la "gentrification", stimulée par la hausse des loyers et la transformation des commerces : "la mise en place d'un périmètre de préemption autour de la Place Gabriel Péri (Place du Pont) effectué par la Mairie centrale". Pour le collectif, si la mairie a la main mise sur ce périmètre, c'est parce qu'elle veut être "propriétaire sur les rachats de locaux en cas de vente et ainsi pouvoir choisir quel type de commerce est digne ou non d'ouvrir".

Alors que 14,6 millions de personnes sont fragilisées par le mal-logement en France, en 2021, 3,1 millions de logements seraient vacants, selon une étude de l'Insee. Avec cette mobilisation, le collectif souhaite l'arrêt des expulsions, la réquisition des bâtiments vides ainsi qu'une politique d'encadrement des loyers adaptée aux ménages.