Lyon : les vacances sont finies, le périph et la rocade encombrés

Les écoliers reprennent le chemin de l’école dès lundi mais depuis le début de la semaine, il y a déjà beaucoup plus de monde sur les routes à Lyon. Ce jeudi, le périph et la rocade sont encombrés à Lyon.

Les vacances sont finies. La circulation fluide à Lyon, c’est aussi fini. Après un mois d’août désert à Lyon, les chaussées sont de nouveau encombrées dans l’agglomération. Ainsi, ce jeudi, à 17h, il y a 7 à 8 kilomètres de ralentissement sur le périph entre la porte de Parilly et celle de Croix-Luizet dans le sens Marseille-Paris.

Les bouchons sont également nombreux sur la rocade est, surtout en direction du nord, de Marennes à Décines. Plusieurs véhicules sont en panne et des voies de circulations ne sont pas accessibles. L’accès à la rocade et au périph, à Vaulx-en-Velin, est également encombré. Bref, ça sent la rentrée. Les Lyonnais sont de retour. Les bouchons aussi.