Lyon : les travaux de la semaine sur les routes de l’agglomération

Des travaux d’entretien sont programmés toute la semaine vers les autoroutes A43, A7 et A42. La circulation sera réduite ou interdite sur des créneaux horaires bien précis.

L’A7 verra sa circulation réduite de nuit, entre 20h et 6h du 17 au 20 août inclus, entre le nœud de Ternay et Vienne Nord dans les deux sens de la circulation. Elle le sera également sur l’A42, entre Saint Maurice de Beynost et le nœud de La Boisse en direction de Genève, mais seulement le 18 août, et de 21h à 5h.

La bretelle de sortie de l’A43 vers Bron Parilly en direction de Lyon sera fermée du 17 au 21 août inclus, en matinée, entre 7h et 12h.

Du côté du périphérique, la circulation sera interdite entre Saint-Fons et la porte des Essarts en direction de Paris, du 17 au 20 août, de 21h à 6h le lendemain. Du côté du périphérique nord, la circulation sera réduite le 19 août, entre 9h et 12h.