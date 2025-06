Lyon : les tramways T1 et T2 perturbés du 16 au 19 juin en soirée 

Dans le cadre des travaux de réaménagement du Centre d’Echanges de Lyon Perrache, des travaux de démolition vont perturber les lignes de tramway T1 et T2 du 16 au 19 juin dès 21 heures.

Les travaux de réaménagement du Centre d’Echanges de Lyon Perrache se poursuivent. Afin de réaliser de nouvelles démolitions, les lignes de tramway T1 et T2 seront perturbées du 16 au 19 juin dès 21 heures.

Les lignes T1 et T2 circuleront donc normalement jusqu’à 21 heures. Sur l’ensemble de la période concernée, la ligne T1 circulera uniquement entre les stations Debourg et INSA Einstein. Les stations Croix-Luizet et IUT Feyssine ne seront pas desservies, conformément aux mesures liées aux travaux de prolongement de la ligne T6 et de la création de la future ligne T9. Du côté du tramway T2, la ligne circulera uniquement entre les stations Villon et Saint-Priest Bel-Air dès 21 heures, précise TCL dans un communiqué ce mercredi.

Tous les horaires :

Dernier départ complet vers Saint-Priest Bel Air : 21h47

Dernier départ complet vers Hôtel de Région Montrochet : 20h44

Premier départ service partiel vers Saint-Priest Bel Air : 22h18

Dernier départ service partiel vers Saint-Priest Bel Air : 00h36

Premier départ service partiel vers Villon : 21h00

Dernier départ service partiel vers Villon : 23h50

Des bus relais mis en place

Des bus relais communs aux deux lignes de tramway seront mis à disposition des usagers pour assurer le service en soirée entre les stations Villon et Debourg. En direction de Villon, les voyageurs descendront à l’arrêt Cazeneuve Berthelot, tandis qu’en direction de Debourg, la montée s’effectuera à l’arrêt Lycée Lumière, indique encore TCL.

Premier départ vers Villon : 22h00

Dernier départ vers Villon : 00h00

Premier départ vers Debourg : 21h42

Dernier départ vers Debourg : 00h32

