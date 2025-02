Lyon : de premiers travaux à Perrache, la passerelle du centre d'échanges détruite

Les travaux de démolition de la passerelle du centre d'échanges Lyon-Perrache vont débuter.

C'est un chantier qui risque de perturber les habitudes des usagers, mais qui marque aussi le début d'un projet d'ampleur pour enfin gommer la "fracture urbaine" que représente le centre d'échanges Lyon-Perrache.

À partir du 17 février, la passerelle qui relie la gare ferroviaire au centre d'échanges sera fermée, puis démolie. L'emprise du chantier "occupera une partie du parking attenant à la passerelle", précise par ailleurs la Métropole de Lyon. Et d'ajouter : "L’ouvrage sera démoli en 3 grandes phases distinctes pendant 7 mois : curage, désamiantage et démolition de la dalle, des poutrelles et des poutres. Afin de diminuer le poids de la passerelle, la dalle sera préalablement démolie à l’aide d’un robot par la partie supérieure. Les poutres seront détruites avec une cisaille béton et les poutrelles les plus imposantes seront démolies par sciage-levage."

De nouveaux parcours, allongés, seront mis en place entre le métro, la gare routière et la gare SNCF. "Dès les premiers jours, des panneaux et un marquage au sol guideront les usagers le long de leur trajet", assure la Métropole. À pied depuis la place Carnot et le métro A, les usagers devront ainsi emprunter le passage France Péjot. Pour les personnes à mobilité réduite en transport en commun, il sera préférable de descendre à la station de tramway "Place des archives" pour accéder à la gare par le hall sud.

Pendant toute la durée des travaux, "les transports en commun circulent normalement (métro, tram, bus) sauf perturbation imprévue. Les parkings couverts fonctionnent normalement. Les taxis sont déplacés sur l’esplanade côté nord de la gare", indique la Métropole de Lyon.

Les travaux coûteront 800 000 €, financés par la Métropole de Lyon. Ils doivent s'achever en septembre. En décembre 2025 débuteront les travaux de réaménagement de la gare routière, puis la transformation du centre d'échanges dès la mi-2026. L'ensemble du projet devrait être achevé d'ici à la fin de l'année 2030.