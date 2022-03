Lyon : les syndicats de retraités manifestent ce jeudi 24 mars

Jeudi 24 mars à Lyon, les retraités vont fouler le pavé afin de manifester pour une revalorisation des pensions, mais aussi un investissement en faveur des services publics.

À l'appel de intersyndicale UCR-CGT, les retraités défilent à Lyon ce jeudi 24 mars. La déambulation est prévue à partir de 14 heures et débutera devant l'Agence régionale de santé dans le 3e arrondissement. La manifestation est organisée par plusieurs syndicats dont la CGT, UNSA, FO UCR, CFTC, CFE CGC, FSU, Solidaires, FCR, LER et Ensemble.

Dans un communiqué, les syndicats souhaitent une revalorisation de leurs pensions avec l'indexation sur les salaires et aucune retraite inférieure au SMIC. Autre préoccupation, le scandale des EPHAD et les révélations récentes de maltraitance dans les établissements ORPEA. Cette affaire a déclenché de vives inquiétudes pour les retraités, qui souhaitent alerter sur les conditions de vies dans les établissements de santé. Ils exigent donc "une sécurité sociale intégrale financée par les cotisations sociales et des services publics de proximité avec des personnels en nombre et qualifiés"notamment avec. Ils demandent donc plus de moyens pour le service public, une meilleure formation et de meilleures rémunérations pour les personnels hospitaliers.