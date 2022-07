Les Nuits de Fourvière 2022 se rapprochent de leur terme prévu le 30 juillet après 59 jours de spectacles. Des places sont encore disponibles pour assister aux derniers spectacles de cette édition.

Depuis le 2 juin les Nuits de Fouvière battent leur plein dans l‘antre du Grand Théâtre sur la colline qui prie, mais après 59 jours de spectacles, les festivités approchent de leur terme, prévu le 30 juillet. Avant cela, cinq soirées sont encore prévues sur les hauteurs du 5e arrondissement et des places sont encore disponibles.

Agnes Obel

Annoncé comme l’une des soirées phares de ce cru 2022, le concert de la chanteuse Agnes Obel se déroule ce lundi soir à Fourvière. "C’est une petite jeune femme blonde au regard transparent comme le paysage musical en compte des centaines, mais celle-ci a quelque chose de particulier dans la manière qu’elle a d’envoûter son monde avec un charme glacé. Une espèce de distance qui tient en respect le folk, le jazz et la musique classique sans jamais se permettre avec ces genres la moindre familiarité. L’ensemble véhicule une sorte de grâce en demi-teinte qui a quelque chose de protestant, de kierkegaardien, jusqu’à une sorte de vertige poli. Et c’est toujours fascinant, surtout en concert", écrivait il y a quelques semaines notre critique musical. Des places sont encore en vente pour ce concert qui débutera à 21 heures.

Soirée jazz

Ce mardi 26 juillet, le Grand Théâtre va résonner au rythme d’un jazz tout droit venu du sud du pays, de la Méditerranée. Saxophoniste, compositeur et directeur du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, Raphaël Imbert s’est vu offrir une carte blanche par les organisateurs. La soirée s’ouvrira par une performance de la danseuse de flamenco contemporain Ana Pérez. Des places sont encore disponibles à l’achat pour cette soirée.

Roméo et Juliette par Benjamin Millepied

Danseur étoile du New York City Ballet, ancien directeur du ballet de l’Opéra de Paris, Benjamin Millepied vit actuellement aux États-Unis où il dirige sa compagnie fondée en 2011 : le Los Angeles Dance Project. En fin de semaine, il sera à Lyon pour présenter un Roméo et Juliette contemporain conçu pour 18 danseurs. Mêlant danse sur scène et projection vidéo, cette représentation qui sera donnée deux soirs, le 28 et le 29 juillet, s’annonce déroutante. Des places sont encore disponibles à l’achat pour ces deux soirées.

Bouquet final avec le Karaoké géant d’Arte

Ce samedi 30 juillet, à l’occasion de la soirée de clôture des Nuits de Fourvière, Arte soufflera ses 30 bougies dans le Grand Théâtre à partir de 19h30. Depuis le 17 juin et jusqu’au 20 août, les équipes de la chaîne de télévision installée à Strasbourg sillonnent la France de Clisson, à Saint-Malo en passant par Lyon, Marseille ou encore Hossegor. Ce samedi elles poseront leurs valises à Fourvière où Aline Afanoukoé, journaliste et animatrice radio, organisera un karaoké géant autour de chansons françaises, pop internationale, rap et grands airs d’opéras captés par Arte Concert. Il est encore possible de réserver des places, gratuites, pour vous casser la voie.