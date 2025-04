Le 28 mars dernier, les Hospices civils de Lyon (HCL), ont signé un accord de coopération avec les hôpitaux Drôme Nord. Ce partenariat vise à renforcer l'offre de soins en médecine physique et de réadaptation à Saint-Vallier.

Depuis 2024, les Hospices Civils de Lyon travaillent avec les hôpitaux Drôme Nord. Les HCL déploient une équipe de spécialistes en médecine physique et de réadaptation (MPR) à l'hôpital de Saint-Vallier, afin de pallier le manque de personnel sur site. Ainsi, six médecins de l'hôpital Henry Gabrielle assurent une présence régulière au sein de l'hôpital Saint-Vallier.

Afin de pérenniser ces liens, les deux établissements ont signé un accord de coopération le 28 mars dernier. Celui-ci devrait permettre la montée en compétence du service, tout en renforçant l'offre des soins en médecine physique et réadaptation à Saint-Villier.

À terme, un poste d'assistant partagé entre l’hôpital Henry Gabrielle des Hospices Civils de Lyon et les Hôpitaux Drôme Nord sera créé, afin de renforcer les coopérations en recherche et en formation entre le service de MPR de Saint-Vallier et l’hôpital Henry Gabrielle à Lyon. Dès la rentrée 2025, les Hôpitaux Drôme Nord accueilleront également en stage des externes en médecine, en lien avec la faculté de médecine Lyon Est : "Aujourd’hui, c'est par le site de Saint-Vallier que nous rétablissons une collaboration avec les HCL et l'université (...) Cela illustre parfaitement ce que doit être le maillage territorial dans sa plus belle expression", affirme Françoise CELLARD, Présidente de la Commission Médicale d’Établissement des Hôpitaux Drôme Nord.

