Lyon : les écologistes veulent transformer le zoo en refuge pour espèces en voie d'extinction

Alors que l'association PAZ ne veut plus d'animaux sauvages au Zoo de Lyon, la Ville s'engage pour les espèces en voie d'extinction.

La mairie de Lyon présentera lors du conseil municipal du 21 mars une délibération sur la condition animale. Sur les 60 mesures proposées, quatre portent sur le parc zoologique de la Tête d'or. Si ces dernières visent à améliorer les conditions de vie des animaux du zoo, elles restent insuffisantes pour la PAZ. En opposition au maintien d'espèces sauvages en captivité, l'association organise un happening jeudi prochain devant l'Hôtel de ville de Lyon.

"En finir avec ce zoo"

L'association demande notamment l'intégration de mesures amorçant la fin de la captivité d'animaux sauvages dans la délibération. "Les animaux sauvages n'ont pas leur place dans les enclos", indique la PAZ dans un communiqué, reprenant les propos prononcés par Grégory Doucet en 2020. L'association demande ainsi le placement en refuge de plusieurs espèces dont les flamants roses, les girafes, les chats sauvages et la panthère.

"Même nés en captivité, les animaux sauvages ont le même patrimoine génétique que leurs congénères libres et donc les mêmes besoins" Association Paris animaux zoopolis (PAZ) Tweet

Dans son argumentaire, l'organisation évoque l'incompatibilité de la captivité avec les besoins de ces animaux. "Même nés en captivité, les animaux sauvages ont le même patrimoine génétique que leurs congénères libres et donc les mêmes besoins". Selon elle, une espèce sur trois ne serait pas menacée d'extinction parmi celles vivant au Zoo de Lyon. Amandine Sanvisens, co-fondatrice de l'association, demande ainsi au maire "d’amorcer une transition sérieuse pour en finir avec ce zoo d’un autre temps".

Donner priorité aux espèces en voie d'extinction

De son côté, l'adjoint au maire chargé de la condition animale Gautier Chapuis se dit prêt à entendre tout le monde. La délibération en cause a justement été montée en collaboration avec plusieurs associations engagées sur le sujet. Parmi elles, France nature environnement (FNE), la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et L214. "La vision de la Ville sur le parc zoologique c'est de prendre soin des animaux en danger", affirme Gautier Chapuis. Cependant, la politique de gestion du zoo étant restée inchangée depuis 1999, la municipalité avance pas à pas.

L'objectif de la Ville est avant tout de faire du parc zoologique un lieu d'accueil pour les espèces en danger d'extinction. "On a pour trajectoire d'atteindre au long terme 100 % d'animaux sur liste rouge", indique l'adjoint municipal. Pour l'heure, seules 57% des espèces du zoo sont sur cette liste. Mais la collectivité ne veut pas seulement se concentrer sur les animaux exotiques, au contraire. "On veut aller vers plus d'espèces endémiques menacées en Europe et en France", explique Gautier Chapuis.

"On a pour trajectoire d'atteindre au long terme 100% d'animaux sur liste rouge" Gautier Chapuis, adjoint au maire chargé de la condition animale Tweet

Le Zoo de Lyon devrait donc évoluer doucement pour recentrer son action. Un travail enclenché dès 2022 avec l'envoi à Agadir des crocodiles du parc. "Mais il faut accompagner ces animaux qui ont toujours vécu en captivité au cas par cas". Le lion, par exemple, restera au zoo jusqu'à la fin de sa vie et ne sera tout simplement pas remplacé. D'autres espèces pourront quant à elles finir leurs jours en refuge ou dans des pays plus adaptés à leurs besoins.

