Lyon : le tunnel de Fourvière sera coupé à la circulation tout un week-end

Le tunnel de Fourvière à Lyon sera intégralement coupé à la circulation du 22 au 25 mars.

A partir du lundi 18 et jusqu'au jeudi 21 mars inclus, le tunnel de Fourvière à Lyon sera fermé dans les deux sens de circulation entre 20 h et 4 h en raison de travaux préparatoires dans les trémies de Perrache. Les trémies 2,3,4,6 seront fermées à la circulation depuis le Valvert et jusqu'à Perrache.

Des interventions en continu seront ensuite réalisées pendant toute la durée du week-end, du vendredi 22 mars à 21 h au lundi 25 mars 4 h. Le tunnel sera donc fermé pendant toute la durée des travaux. Seules les trémies 1 et 7 resteront ouvertes à la circulation.

Cette fermeture doit permettre notamment la réfection des enrobés des trémies 2,3,4 et 5 ainsi que la réalisation de marquages. Le montant total des travaux s'élève à plus de 2 millions d'euros.