Lyon : un panda roux du zoo du parc de la Tête d’Or est mort

Tara, une panda roux femelle du zoo du parc de la Tête d’Or est morte fin 2023 d’une maladie, près de dix ans après son arrivée à Lyon.

Arrivée au Jardin zoologique de la Ville de Lyon en juin 2013 pour former un couple avec Jixiang, un panda roux danois alors âgé de 8 ans, Tara, la petite panda roux irlandaise du parc de la Tête d’Or, s’est éteinte fin 2023. D’après des informations rapportées par nos confrères du Progrès, le petit mammifère est décédé au mois de novembre dernier "d’une insuffisance hépatique chronique probablement virale".

En 2018 et 2019, Tara avait donné naissance à cinq petits pandas roux. Aujourd’hui ne restent au parc de la Tête d’Or que l’une de ses filles et son dernier compagnon, Lotus. Le panda roux est aujourd’hui en danger critique, en grande partie en raison de la réduction de son habitat, mais aussi à cause d'un important braconnage. Mammifère originaire de l'Himalaya et de la Chine méridionale, d’une taille de 60 centimètres de long, le panda roux se nourrit notamment de grandes quantités de bambous à l'instar des pandas géants.