La Ville de Lyon veut "lutter contre le non-recours aux droits"

La Ville de Lyon déploie de nouvelles permanences d’écrivains publics et numériques dans les mairies du 3e et 5e arrondissements afin de mieux accompagner les usagers dans leurs démarches administratives.

Dans le cadre de son "Pacte usagers" qui vise à garantir une alternative aux services administratifs dématerialisés, la Ville de Lyon déploie de nouvelles permanences d’écrivains publics et numériques dans les mairies du 3 et 5e arrondissement de Lyon. Ces nouvelles permanences seront ouvertes "sur un créneau hebdomadaire de 4 à 5 demi-journées par mois", précise la collectivité.

"Après des années de dématérialisation à marche forcée, de fermeture de guichets de nombreuses administrations, la Ville de Lyon fait le choix de remettre l’humain au cœur de sa politique d’accueil. Les écrivains publics prennent ainsi le temps nécessaire pour bien accompagner les usagers dans leurs démarches", déclare Laurent Bosetti, adjoint au maire délégué à la promotion des services publics.

Le non-recours aux droits

Mises en place avec le centre communal d’actions sociales (CCAS), ces nouvelles permanences s’ajoutent à celles déjà proposées à la mairie du 6e arrondissement et dans les bibliothèques de la Part-Dieu (3e arr.), de la Duchère (9e arr.) et la Médiathèque du Bachut (8e arr.). La Ville de Lyon rapporte également que selon une étude menée sur 2 200 habitants des 7e et 8e arrondissements de Lyon, "22 % d’entre eux ne demandaient pas les aides sociales, sanitaires ou de loisirs auxquelles ils avaient le droit." Parmi ces personnes interrogées, "38 % avaient des difficultés pour accéder à leurs droits", tandis que "41 % déclaraient avoir des difficultés à remplir les formulaires en ligne", ajoute encore la municipalité.

La Ville de Lyon souhaite donc "lutter contre le non-recours aux droits", notamment en "favorisant l’autonomie des personnes dans leurs accès aux droits" grâce à une meilleure appropriation et une meilleure compréhension des démarches en ligne.

Une nouvelle permanence avec un écrivain public devrait bientôt voir le jour dans le 7e arrondissement de Lyon, qui s’inscrirait cette fois-ci dans le dispositif "territoire zéro non-recours", conclut la Ville de Lyon.