La CGT Energie annonce avoir coupé le courant à la préfecture du Rhône

La CGT Energie assure avoir coupé l'électricité de la préfecture du Rhône qui indique de son côté que tout fonctionne normalement.

Dans un communiqué, la CGT Energie annonce avoir coupé l'électricité de la préfecture du Rhône à Lyon. "Pour l'intérêt général et enfin faire réagir le gouvernement, les électriciens, gaziers et cheminots ont décidé la mise en sobriété énergétique de la préfecture du Rhône parce que non, c'est non", insiste le syndicat.

De son côté la préfecture indique que tout fonctionne normalement.