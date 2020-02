Lyon : le tunnel de Fourvière coupé à la circulation direction Marseille

Suite à un incident, le tunnel sous Fourvière est interdit temporairement à la circulation à Lyon.

Mise à jour à 16h : le tunnel est à nouveau ouvert, restez prudents sur le secteur

C'est désormais un grand classique à Lyon, dans la majorité des cas à cause d'un camion hors gabarit : le tunnel sous Fourvière est fermé à la circulation depuis 15h20, en direction de Marseille, en raison d'un incident. On ignore quand il sera à nouveau ouvert. Il est conseillé d'éviter le secteur et de suivre les déviations S1 ou S2 balisées sur le terrain.