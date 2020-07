Lyon : le Rhône en vigilance orages jusqu'à minuit

Les épisodes orageux pourraient être “ponctuellement forts” ce mercredi dans le Rhône “avec grêle, fortes pluies, foudre et dans une moindre mesure rafales de vent”.

Le département du Rhône a été placé en vigilance jaune aux orages jusqu'à minuit ce mercredi soir. Ces intempéries peuvent être “ponctuellement forts aujourd’hui des Pyrénées au Massif Central et aux Alpes avec grêle, fortes pluies, foudre et dans une moindre mesure rafales de vent”, indique Météo France. À Lyon, les orages sont annoncés pour 14 heures et vont se poursuivre tout l'après-midi. Dans la soirée, quelques averses sont attendues.